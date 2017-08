Winsten op Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,1 procent op 21.892,43 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent, tot 2457,59 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1,1 procent bij tot 6368,31 punten.

Trump wil de winstbelasting voor bedrijven verlagen van 35 naar 15 procent, zo zei hij in een toespraak. Ook zouden Amerikaanse gezinnen van belastinghervormingen moeten profiteren. Trump wil onder meer bereiken dat Amerikaanse bedrijven geld dat ze in andere landen hebben ondergebracht weer terug naar de VS halen. Ook moet de koopkracht van Amerikanen worden verbeterd. De plannen moeten nog dit jaar vorm krijgen.

Sterkere groei

De Amerikaanse economie bleek in het tweede kwartaal sterker te zijn gegroeid dan verwacht. Verder kwamen er volgens loonstrookverwerker ADP in augustus meer banen bij dan waar gemiddeld op werd gerekend. Vrijdag volgen cijfers van de Amerikaanse overheid, waarin ook overheidsbanen zijn meegeteld.

Ook de tropische storm Harvey blijft de gemoederen in Verenigde Staten bezighouden. Het natuurgeweld zorgt onder meer voor druk op de olieprijzen. Grote energiebedrijven als ExxonMobil en Chevron speelden tot 0,5 procent kwijt. Harvey houdt met name huis in Texas, wat het hart is van de Amerikaanse olie-industrie. Door de storm zagen grote spelers in de oliesector zich genoodzaakt raffinaderijen tijdelijk stil te leggen.

Rockwell Collins

Vliegtuigonderdelenmaker Rockwell Collins verloor 0,2 procent aan beurswaarde, na de stevige winst een dag eerder. Nog altijd doen geruchten de ronde dat het bedrijf de handen ineen slaat met branchegenoot United Technologies, dat meer dan 20 miljard dollar overheeft voor Rockwell. United Technologies sloot 0,8 procent hoger, nadat het dinsdag bijna 3 procent aan beurswaarde had gewonnen.

Bank of America won 1,2 procent. Investeerder Berkshire Hathaway kocht 700 miljoen aandelen in de bank.

De euro viel weer wat terug en was 1,1886 dollar waard, tegen 1,1916 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 45,97 dollar. Brentolie werd 2,5 procent goedkoper op 50,72 dollar per vat.