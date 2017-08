Ahold Delhaize in de min na prijsverlaging Whole Foods

Daar heeft webwinkelgigant Amazon aangekondigd de prijzen omlaag te doen in de winkels van Whole Foods.

De AEX-index, met daarin Ahold Delhaize, eindigde 0,3 procent lager op 517,42 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 786,25 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,2 procent in.

Ahold Delhaize was met afstand de grootste verliezer in de Amsterdamse hoofdindex. Het moederbedrijf van Albert Heijn haalt het gros van zijn omzet uit de Verenigde Staten. Ook andere supers in Europa moesten het ontgelden. Zo gingen Casino en Carrefour omlaag in Parijs en behoorde Tesco bij de dalers in Londen.

Beleggers waren verder met hun gedachten vooral bij de bankiersbijeenkomst in het Amerikaanse Jackson Hole. De langverwachte speech van Fed-voorzitter Janet Yellen leverde weinig vuurwerk op. Wel ging de dollar na haar woorden wat in waarde omlaag. Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), houdt later op de dag nog een toespraak.

Unilever

Unilever sloot 0,2 procent in de min. Het levensmiddelenconcern overweegt volgens de Britse krant Evening Standard een miljarden bod op de Amerikaanse cosmeticaproducent Estée Lauder. Unilever wilde niet op de geruchten reageren.

In de MidKap werden met name de resultaten van Eurocommercial Properties goed ontvangen. Het vastgoedbedrijf won 3,5 procent. Bij de kleinere fondsen zakte Kiadis Pharma verder met 5 procent. Het biotechnologiebedrijf, dat nog geen omzet draait, zag zijn verlies in het afgelopen halfjaar oplopen.

Ajax leverde een kleine 2 procent in. Beleggers waren teleurgesteld dat de voetbalclub dit seizoen ontbreekt in de groepsfase van de Europa League.

De euro was uiteindelijk 1,1872 dollar waard, na lang rond dezelfde koers als een dag eerder te hebben gestaan. Toen werd de munt bij het beursslot in Europa voor 1,1801 dollar verhandeld. Een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent in prijs tot 47,72 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 52,28 dollar per vat.