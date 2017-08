Nikkei sluit handelsweek in het groen af

Beleggers namen verder weinig risico voorafgaand aan de toespraken van de Fed-voorzitter Janet Yellen en ECB-president Mario Draghi op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent in de plus op 19.452,61 punten. Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de Japanse inflatie vorige maand stabiel bleef. De stijging van het prijspeil op jaarbasis met 0,4 procent ligt echter nog altijd ruim onder de doelstelling van de Bank of Japan van 2 procent.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen ook overwegend vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 1 procent en de beurs in Shanghai won 1,5 procent. De Kospi in Seoul stond nagenoeg vlak.

De All Ordinaries in Sydney sloot 0,1 procent hoger. Qantas Airways steeg 4 procent. De Australische luchtvaartmaatschappij behaalde in het afgelopen boekjaar de op een na hoogste winst van het bedrijf ooit.

Het Indiase softwarebedrijf Infosys, dat flink onder druk stond na het onverwachte vertrek van topman Vishal Sikka vorige week, heeft mede-oprichter en oud-topman Nandan Nilekani benoemd tot voorzitter van het bedrijf. Beleggers konden nog niet reageren op het nieuws omdat de beurs in India gesloten bleef vanwege een nationale feestdag.