Wall Street sluit met kleine minnen

Beleggers deden verder rustig aan in afwachting van mogelijk vuurwerk uit Jackson Hole in Wyoming waar donderdag een bijeenkomst voor centrale bankiers begon.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een min van 0,1 procent op 21.783,40 punten. De brede S&P 500 eindigde met een verlies van 0,2 procent op 2438,97 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 6271,33 punten.

Amazon, dat woensdag groen licht kreeg voor de overname van Whole Foods, verwacht de deal maandag af te ronden. Dan worden gelijk de prijzen van een aantal populaire producten bij de keten verlaagd. Die aankondiging zorgde voor stevige koersdalingen bij andere supermarktketens in de VS. Amazon zelf verloor 0,6 procent.

Kroger

Kroger speelde uiteindelijk meer dan 8 procent kwijt. Sprout Farmers deed het met een verlies van 7 procent niet veel beter. Ook winkelbedrijf Target (min 4 procent), dat juist vol wil inzetten op kruidenierswaren, zag een deel van zijn beurswaarde verdampen. Winkelreus Wal-Mart, waarvan de zakken naar verluidt diep genoeg zijn om prijsverlagingen op te vangen, verloor 2 procent.

Juweliersketen Tiffany sloot 1,3 procent lager na cijfers. Door een groeiende vraag naar zijn producten in Azië gingen de omzet en de winst vooruit. Bij winkels die langer dan een jaar open zijn, viel de omzetgroei wel tegen. Leverancier van kantoorartikelen Staples eindigde 0,1 procent hoger na cijfers.

Mario Draghi

In Jackson Hole zijn onder meer Fed-preses Janet Yellen en haar Europese collega Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) aanwezig. Zij spreken op vrijdag. Beleggers hopen onder meer op aanwijzingen over het toekomstige rentebeleid.

Verder reageerden beleggers op tegenvallende cijfers over de verkoop van bestaande woningen in de VS. Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten steeg afgelopen week minder sterk dan voorzien.

De euro was 1,1802 dollar waard, tegen 1,1801 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 47,63 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,7 procent naar 52,19 dollar per vat.