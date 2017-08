Aziatische beurzen laten gemengd beeld zien

In Tokio sloot de toonaangevende Nikkei 0,4 procent lager op 19.353,77 punten, mede door koersdruk op staalbedrijven. In Seoul won de Kospi 0,4 procent.

Samsung noteerde daar 0,3 procent hoger. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern onthulde zijn nieuwste 'vlaggenschip', de Galaxy Note8. De smartphone moet de problemen met de Note7 doen vergeten. Dat toestel werd binnen een paar weken van de markt gehaald vanwege ontploffingsgevaar van de batterijen.

In Hongkong, waar de beurs woensdag gesloten bleef vanwege tyfoon Hato, noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent hoger. De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,1 procent in de plus.