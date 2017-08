Japanse aandelenbeurs doorbreekt verliesreeks

Het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om de overheid plat te leggen als het Congres niet instemt met de financiering van de bouw van de muur langs de grens met Mexico hield de winsten echter beperkt.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de plus op 19.434,64 punten en doorbrak daarmee een vijfdaagse verliesreeks. Bij de bedrijven steeg Toshiba 5,3 procent. Het geplaagde technologieconcern is volgens de Nikkei Asia Review begonnen met de gesprekken met Western Digital over de verkoop van zijn chipdivisie.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omlaag. De Kospi in Seoul verloor 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent lager. In Hongkong bleef de beurs gesloten doordat de stad woensdag vol werd getroffen door tyfoon Hato.