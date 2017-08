Kleine winst Dow Jones na wisselvallige beursdag

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 21.703,75 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg ook 0,1 procent tot 2428,37 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt, op 6213,13 punten.

In Jackson Hole zullen onder meer Fed-voorzitter Janet Yellen en ECB-president Mario Draghi een speech houden. De markten voelden maandag nog steeds twijfel over de haalbaarheid van de belastinghervormingen die president Donald Trump wil doorvoeren. Die twijfel zorgde vorige week al voor een mineurstemming op Wall Street.

Herbalife

Bij de bedrijven steeg producent van dieetproducten Herbalife bijna 10 procent nadat het een overeenkomst had gesloten met investeerder Carl Icahn. Sportgigant Nike verloor 2,6 procent na een adviesverlaging.

Sportkledingketen Foot Locker kreeg er opnieuw van langs. Het aandeel daalde vrijdag na tegenvallende resultaten al 28 procent en ging nu 7,5 procent omlaag na negatieve analistenrapporten.

Chinese interesse stuwde Fiat Chrysler verder omhoog. Ditmaal zou het Chinese automerk Great Wall interesse hebben in het merk Jeep, dat onderdeel is van de Amerikaans-Italiaanse automaker. Fiat Chrysler, dat zowel in Italië als in de VS een beursnotering heeft, steeg 6,8 procent.

Sempra Energy

Sempra Energy won 1,5 procent. Het energiebedrijf bereikte een akkoord over de overname van zijn financieel geplaagde branchegenoot Energy Future Holdings voor 18,8 miljard dollar inclusief schuld. Daarmee verzekerde het bedrijf zich ook van een meerderheidsbelang in elektriciteitsnetbeheerder Oncor, waarvoor ook investeerders Berkshire Hathaway en Elliott Management in de markt waren.

De euro was 1,1809 dollar waard, tegen 1,1816 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 47,44 dollar. Brentolie kostte 2 procent minder op 51,67 dollar per vat.