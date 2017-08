Boskalis grootste verliezer op rode beursdag

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent in de min op 516,71 punten. De MidKap daalde 0,1 procent op 787,58 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen 0,1 tot 0,8 procent achteruit.

De beurs van Madrid verloor 0,1 procent, nadat in de middag een man met een bomgordel werd neergeschoten door de politie in de buurt van Barcelona.

Boskalis

Baggeraar Boskalis verloor 2,7 procent in de AEX en was daarmee de grootste verliezer van de dag. Ook enkele andere oliegerelateerde fondsen stonden onder druk. Zo verloor Vopak 1,9 procent en Fugro in de MidKap 2,5 procent.

Telecombedrijf Altice was de grootste stijger onder de hoofdfondsen aan het Damrak met een plus van 1,2 procent. Roestvrijstaalbedrijf Aperam was met een winst van 2,2 procent de sterkste stijger in de MidKap.

Reisbranche

Bedrijven in de Europese reisbranche toonden enig herstel na de koersverliezen die volgden op de terroristische aanslagen in Spanje afgelopen week.

Air France-KLM won 0,8 procent in de MidKap, ondanks dat de Franse vakbond CFTC dreigde met een staking in september. IAG, het moederbedrijf van het Spaanse Iberia en British Airways, klom in Londen 0,8 procent. In Frankfurt won Lufthansa 0,6 procent.

Kardan

Op de lokale markt in Amsterdam steeg Kardan ruim 11 procent. De Israëlische investeerder gaat via dochterbedrijf Tahal aan de slag met een water- en landbouwproject in Zambia. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van 176 miljoen dollar.

A.P. Møller-Maersk klom bijna 3 procent in Kopenhagen. Het Deense containerbedrijf verkoopt zijn oliedivisie Maersk Oil voor omgerekend ruim 6 miljard euro aan het Franse olieconcern Total, dat 0,3 procent steeg in Parijs.

In Milaan won Fiat Chrysler 4,4 procent. Het Chinese automerk Great Wall heeft interesse in het merk Jeep van het concern.

De euro was 1,1816 dollar waard, tegen 1,1742 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 47,67 dollar. Brentolie kostte 2 procent minder op 51,68 dollar per vat.