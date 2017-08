Japanse beurs start handelsweek met verlies

De jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten en de aanhoudende zorgen of de regering-Trump de beloofde groeiplannen kan doorvoeren zorgden voor voorzichtigheid onder beleggers.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent lager op 19.393,13 punten. De daling werd geleid door de Japanse financiële bedrijven. Mitsubishi UFJ Financial Group en Nomura Holdings zakten respectievelijk 1,3 en 1,9 procent.

Het Japanse containerbedrijf Nippon Yusen KK klom daarentegen 1,9 procent. Volgens zakenkrant Nikkei gaat het bedrijf dit jaar weer een dividend uitkeren.

In India zette Infosys de koersval voort met een verlies van 3 procent. Vrijdag kelderde het softwarebedrijf al 10 procent na het onverwachte vertrek van topman Vishal Sikka.

Elders in het Verre Oosten lieten de beursgraadmeters een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,4 procent hoger en de beurs in Shanghai won 0,3 procent.

De All Ordinaries in Sydney sloot 0,5 procent in de min en de Kospi in Seoul daalde 0,2 procent.