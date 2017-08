Duurdere yen drukt op Aziatische beurzen

Beleggers maken zich steeds meer zorgen of de Amerikaanse president Donald Trump wel zijn beloofde groeiplannen kan doorvoeren. Ook zorgde de terroristische aanslag in Barcelona voor terughoudendheid.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent in de min op 19.470,41 punten. De Japanse hoofdindex daalde deze week ruim 1 procent. De Japanse exportbedrijven kampten met de duurdere yen, die in tijden van onzekerheid als een veilige haven wordt gezien.

Daarnaast stonden de financiële bedrijven onder druk. Mizuho Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group verloren 0,9 procent en 2 procent.

Ook elders in het Verre Oosten gingen de beursgraadmeters omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong leed een tussentijds verlies van 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,5 procent lager en de Kospi in Seoul stond nagenoeg vlak.

Bij de bedrijven zakte Lenovo 3,6 procent. De Chinese computermaker leed in het afgelopen kwartaal een verlies door uitdagende marktomstandigheden. In India daalde Infosys ruim 7 procent. Het softwarebedrijf liet weten dat de huidige bestuursvoorzitter Vishal Sikka zijn functie heeft neergelegd en de rol van vice-voorzitter op zich zal nemen.