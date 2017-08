Boskalis grootste daler op Damrak

In Amsterdam was baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis een verliezer na publicatie van resultaten. Ook verzekeraar NN Group, veevoerproducent ForFarmers en kaartenmaker AND International Publishers kwamen met kwartaalberichten.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent lager op 523,71 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 793,36 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen leverden tot 0,6 procent in.

Boskalis

Boskalis was de grootste daler in de AEX met een verlies van 2,8 procent. De omzet van het bedrijf stond in de eerste jaarhelft opnieuw onder druk door de lastige omstandigheden in de offshoremarkt. Het orderboek dikte wel wat aan, wat volgens topman Peter Berdowski aangeeft dat de vooruitzichten 'gematigd positief' zijn.

NN Group zakte 0,4 procent. De opbrengsten van de verzekeraar lagen volgens analisten van KBC Securities in lijn met de verwachtingen. De bijdrage van Delta Lloyd, dat voor het eerst werd meegenomen in de cijfers, was wel minder dan verwacht. Grootste stijger bij de hoofdfondsen was informatieleverancier Wolters Kluwer met een plus van 1,4 procent.

Bij de kleinere fondsen verloor ForFarmers 7 procent. Het veevoerbedrijf kwam met goede halfjaarcijfers, maar analisten van KBC verlaagden het beleggingsadvies vanwege de hoge koers van het aandeel.

Op de lokale markt in Amsterdam duikelde AND International Publishers bijna 19 procent in het rood. De kaartenmaker zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar flink dalen en schreef rode cijfers.

ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceerde de notulen van de meest recente beleidsvergadering. Daaruit bleek dat er binnen de ECB zorgen bestaan over de sterke euro. De euro ging daarop in waarde omlaag tegenover de dollar, maar snel herstelde de koers alweer. De eenheidsmunt noteerde 1,1739 dollar, tegen 1,1703 dollar aan het slot van de Europese handel op woensdag.

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,4 procent omhoog tot 46,96 dollar en Brentolie werd 0,9 procent duurder op 50,72 dollar per vat.