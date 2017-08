Kleine uitslagen op Aziatische beurzen

Ook het besluit van president Donald Trump om de adviesraad van bedrijfsbazen op te heffen zorgde voor terughoudendheid.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de beurs in Shanghai klom 0,4 procent. Cathay Pacific noteerde 1,5 procent hoger. De luchtvaartmaatschappij uit Hongkong zakte in de eerste jaarhelft in de rode cijfers door de concurrentie van prijsvechters en Chinese concurrenten.

Tencent klom 2,8 procent. Het internetbedrijf achter het populaire smartphone-spel 'Honour of Kings' boekte in het tweede kwartaal de sterkste omzetgroei in zeven jaar.

In Tokio sloot de Nikkei 0,1 procent in de min op 19.702,63 punten, ondanks een sterker dan verwachte exportgroei. De Japanse uitvoer nam in juli op jaarbasis met 13,4 procent toe, terwijl economen rekenden op een stijging van 13,2 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,1 procent lager en de Kospi in Seoul klom 0,5 procent.