Heijmans grote uitblinker op Amsterdamse beurs

De Europese beursgraadmeters gingen over de gehele linie vooruit, geholpen door het wegebben van de spanningen rond Noord-Korea. De AEX-index op het Damrak sloot 0,6 procent hoger op 525,89 punten. De MidKap steeg eveneens 0,6 procent, tot 794,48 punten.

De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er 0,7 procent bij.

Heijmans

Heijmans profiteerde vooral van herstel bij zijn divisie infra en verbeterde prestaties bij de tak woningbouw. Onder de streep bleef in de eerste helft van het jaar 20 miljoen euro over, waar een jaar geleden nog 12 miljoen euro verlies werd geleden door afschrijvingen op probleemprojecten.

In het kielzog van de bouwer ging de koers van branchegenoten als Arcadis en BAM in de MidKap tot 2,6 procent omhoog.

AkzoNobel

AEX-fonds AkzoNobel won 0,9 procent. Het verf- en chemieconcern heeft voorlopig vrede gesloten met zijn activistische grootaandeelhouder Elliott. Die staakt zijn pogingen president-commissaris Antony Burgmans te lozen en steunt de opsplitsingsplannen van het bedrijf.

Grootste stijger in de hoofdindex was overigens staalconcern ArcelorMittal met een koerswinst van 2,7 procent.

Kendrion

Beleggers waren verder te spreken over de resultaten van de producent van elektromagnetische componenten Kendrion (3,2 procent). De cijfers van automatiseerder ICT Group (-2,4 procent) en softwarebedrijf Tie Kinetix (-7 procent) overtuigden daarentegen niet.

Buiten Nederland was Fiat Chrysler in trek, met een plus van bijna 3 procent in Milaan. Er gaan geruchten dat verschillende Chinese partijen een bod voorbereiden op de Italiaans-Amerikaanse autobouwer.

Balfour Beatty

In Londen steeg de Britse bouwer Balfour Beatty meer dan 6 procent na beter dan verwachte halfjaarcijfers. De Deense brouwer Carlsberg zakte in Kopenhagen juist een kleine 3 procent, vanwege tegenvallende bierverkopen.

De euro was 1,1703 dollar waard, tegen 1,1725 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte na nieuwe gegevens over de olievoorraden 0,6 procent in prijs tot 47,25 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 50,73 dollar.