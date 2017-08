Beurzen Azië reageren verdeeld op sterkere dollar

Daarnaast werd uitgekeken naar de vergaderingsnotulen van de Federal Reserve, die later op de dag verschijnen.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent lager op 19.729,28 punten. Bij de bedrijven steeg Japan Airlines 1,6 procent. Nomura Securities verhoogde het beleggingsadvies voor de Japanse luchtvaartmaatschappij vanwege de sterke binnenlandse passagiersopbrengsten.

De Japanse automakers stonden onder druk. Beleggers maken zich zorgen over de gevolgen voor Mexico van de heronderhandelingen van het NAFTA-handelsakkoord door de Trump-regering.

De Japanse autobouwers hebben veel fabrieken in Mexico en Trump wil vooral het groeiende handelstekort met het buurland terugdringen en strengere importregels instellen. Mazda zakte 0,3 procent en Toyota verloor 1,3 procent.

De All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent hoger en de Kospi in Seoul won 0,5 procent. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,7 procent in de plus en de beurs in Shanghai zakte 0,2 procent.