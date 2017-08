Aandeel TKH krijgt flinke tik op Amsterdamse beurs

De opleving op de beurzen volgt op de mineurstemming vorige week door de onrust rondom Noord-Korea en de VS. In Amsterdam kreeg TKH een tik nadat het bedrijf met cijfers naar buiten was gekomen.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,3 procent in de plus op 522,67 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 789,67 punten, mede door de koersval van TKH. De beurzen in Londen en Parijs dikten 0,4 procent aan. Frankfurt bleef met een winst van 0,1 procent iets achter.

TKH

Bij de middelgrote fondsen in Amsterdam leverde TKH 7,7 procent aan beurswaarde in. Volgens analisten van KBC Securities viel de kwartaalwinst van het technologiebedrijf tegen. Ook de winstverwachting die TKH gaf voor het hele jaar stelde teleur.

In de AEX-index was digitaal beveiliger Gemalto de sterkste stijger met een plus van 2,6 procent. Telecom- en kabelconcern Altice sloot de rij met een min van 2,3 procent.

SBM Offshore

Oliedienstverlener SBM Offshore (-1 procent) stond bij de sterkste dalers na reuring in de sector. Branchegenoot Songa Offshore wordt overgenomen door het Amerikaanse Transocean voor een bedrag van 3,4 miljard dollar. De Noorse exploitant van offshore-boorplatforms maakte daarop in Oslo een koerssprong van 28,5 procent.

Verder maakte het in Amsterdam genoteerde Boskalis (0,5 procent) bekend de Britse zeebodemonderzoeker Gardline over te nemen voor een bedrag van omgerekend 44 miljoen euro.

Luchtvaart

Verder stonden luchtvaartmaatschappijen in de belangstelling. Directe reden was de faillissementsaanvraag van prijsvechter Air Berlin, nadat grootaandeelhouder Etihad aankondigde geen financiële steun meer te zullen verlenen.

Concurrerende prijsvechters als easyJet, Ryanair en Norwegian Air wonnen daarop tot 4,5 procent aan beurswaarde. Ook andere maatschappijen zoals Air France-KLM, Lufthansa en British Airways-moeder IAG profiteerden van de malaise bij Air Berlin. Het Duitse bedrijf zag zelf uiteindelijk 34 procent aan beurswaarde verdampen.

De euro was 1,1725 dollar waard, tegen 1,1787 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent in prijs tot 47,33 dollar. Brentolie stond 0,6 procent lager op 50,41 dollar.