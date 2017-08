Wall Street herstelt beetje van Korea-vrees

De mineurstemming van vorige week door de oorlogsretoriek van de VS en Noord-Korea was wat weggezakt, en vooral financiële en technologische fondsen krabbelden wat op. Ook Tesla stond in de spotlights.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 21.993,71 punten. De breed samengestelde S&P 500 dikte 1 procent aan tot 2465,84 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 6340,23 punten.

Creditcardmaatschappij Visa en bank Goldman Sachs behoorden met plussen tot 1,8 procent tot de grootste stijgers onder de Dow-fondsen. Apple steeg 1,5 procent na berichten over een deal met Aetna (plus 2,3 procent) over het goedkoop leveren van smartwatches aan miljoenen klanten van de verzekeraar.

Maker van elektrische auto's Tesla ging 1,7 procent vooruit. Het concern heeft 1,8 miljard dollar opgehaald met het plaatsen van leningen bij investeerders. Dat was veel meer dan de 1,5 miljard dollar die waren geraamd. Verschillende analisten oordeelden positiever over de waardering van het aandeel Tesla.

De aankondiging van Disney dat het twee eigen streamingdiensten gaat lanceren, plus de ambitie van techreus Amazon op het gebied van streaming deed Netflix geen goed. De initiatieven zouden op termijn een bedreiging kunnen vormen voor de aanbieder van internettelevisie, die 0,2 procent inleverde.

Snap, het moederbedrijf van foto- en video-app Snapchat, slingerde tussen winst en verlies en steeg 6,5 procent, na een tussentijdse piek op meer dan 10 procent in de plus. Beleggers namen posities in nu het einde van een periode nadert waarin Snap-werknemers hun aandelen niet mogen verhandelen.

Overnamegeruchten duwden de koers van Fiat Chrysler ook in New York 8,5 procent omhoog. Naar verluidt azen Chinezen op een overname van de Amerikaans-Italiaanse automaker. Het eerste bod zou door Fiat Chrysler echter zijn afgewezen.

De euro was 1,1786 dollar waard tegen 1,1787 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent minder op 47,51 dollar. Brentolie werd 2,8 procent goedkoper op 50,67 dollar per vat.