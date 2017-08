Noord-Korea zorgt voor koersverliezen op Europese beurzen

Wereldwijd is deze week al bijna duizend miljard dollar aan beurswaarde weggevaagd door de spanningen rond Noord-Korea.

De AEX-index eindigde 1,3 procent in het rood op 516,97 punten. De Amsterdamse hoofdindex leed daarmee een weekverlies van ruim 2 procent.

De MidKap zakte 1,6 procent tot 779,99 punten. Londen en Parijs gingen tot 1,2 procent achteruit, Frankfurt hield de schade beperkt met een vlak slot.

Grondstoffen

Vooral de grondstofbedrijven en oliegerelateerde aandelen moesten het ontgelden. In de AEX was SBM Offshore de grootste daler. De oliedienstverlener zakte 5,5 procent, ondanks positief nieuws over de definitieve schikking die het bedrijf sloot in het hoofdpijndossier Yme, een groot probleemproject van SBM in Noorwegen. Staalproducent ArcelorMittal volgde met een verlies van 4,5 procent.

Aegon

Andere forse dalers in de AEX waren onder meer Boskalis, Altice, Aegon en Vopak. Galapagos zette daarentegen de opmars voort en was opnieuw een uitblinker met een plus van 4,8 procent. De biotechnoloog won donderdag al meer dan 8 procent na positieve onderzoeksresultaten.

Refresco

Onder de MidKap-fondsen was het eveneens kommer en kwel. Bodemonderzoeker Fugro stond onderaan met een min van 4,7 procent. Frisdrankbottelaar Refresco, die een dag eerder al ruim 5 procent verloor, zakte 4,5 procent na een adviesverlaging door KBC Securities. Ook Air France-KLM had een slechte dag met een min van meer dan 3 procent.

Flow Traders was de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen met een winst van 1,8 procent. Volgens analisten van ING kunnen de recente koersschommelingen op de beurzen goed uitpakken voor de beursintermediair.

Basic-Fit

Bij de kleinere bedrijven ging sportschooluitbater Basic-Fit 3,7 procent onderuit na tegenvallende halfjaarresultaten. In Frankfurt verloor Innogy bijna 2 procent. Het moederbedrijf van Essent boekte meer winst, maar bij de Britse tak Npower vielen de resultaten tegen.

De euro was 1,1799 dollar waard, tegen 1,1751 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 48,37 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 51,69 dollar per vat.