Galapagos en Aegon hoger op lager Damrak

Bij de hoofdfondsen op het Damrak wisten Galapagos en Aegon zich positief te onderscheiden.

In de AEX maakte Galapagos uiteindelijk een koerssprong van 8,3 procent, waar het aandeel gedurende de sessie tot wel een vijfde hoger stond.

Beleggers waren enthousiast vanwege het nieuws dat de autotaxineremmer van het biotechbedrijf de ziekteprogressie stopt van patiënten met idiopathische longfibrose (IPF). Het middel kan nu aan een klinische test worden onderworpen.

Aegon deed goede zaken met een koerswinst van 5,3 procent. De verzekeraar profiteerde afgelopen kwartaal van positieve ontwikkelingen op de financiële markten en kostenbesparingen. Het concern grijpt daarnaast stevig in om zijn buffers te versterken en liet weten dat het geen aandelenemissie hoeft te doen.

Altice

Ook kabel- en telecomconcern Altice (plus 0,9 procent) stond bij de winnaars. Het bedrijf zou een bod overwegen op het Amerikaanse Charter Communications. Volgens kenners is een mogelijke overname vanuit efficiency-oogpunt goed te verklaren, maar is de prijs mogelijk een probleem.

Hekkensluiter in de AEX was oliedienstverlener SBM Offshore met een verlies van 3,6 procent, na de stevige winst van een dag eerder. In de MidKap werd frisdrankbottelaar Refresco ruim 5 procent lager gezet na publicatie van de kwartaalcijfers.

Adecco verloor in Zürich 6,1 procent. Het uitzendconcern had afgelopen kwartaal last van een afnemende vraag in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. De omzet van de Zwitserse concurrent van Randstad (min 2,1 procent) viel daardoor lager uit dan verwacht. In Frankfurt zakte Henkel 4,1 procent na tegenvallende resultaten van het Duitse moederbedrijf van Schwarzkopf, Persil en Pritt.

De euro was 1,1751 dollar waard, tegen 1,1744 dollar bij het slot op woensdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 49,18 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs tot 52,52 dollar per vat.