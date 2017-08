Aziatische beurzen opnieuw in de min

Ook werd de stemming gedrukt door een nieuwe daling van de Japanse machineorders in juni.

In Tokio sloot de Nikkei 0,1 procent lager op 19.729,74 punten. Beleggers namen geen risico's meer voorafgaand aan het lange weekeinde in Japan.

Toshiba won 1 procent. De accountant van het geplaagde technologieconcern heeft de jaarcijfers goedgekeurd. De onderneming zette een miljardenverlies in de boeken.

Op de Indiase beurs zakte Tata Motors ruim 6 procent. De grootste automaker van India maakte tegenvallende cijfers bekend bij het luxe-onderdeel Jaguar Land Rover.

De Hang Seng-index in Hongkong leed een tussentijds verlies van 1,1 procent en de beurs in Shanghai zakte 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent lager en in Seoul verloor de Kospi 0,4 procent.