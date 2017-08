Wall Street eindigt met verlies na onrust Noord-Korea

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent in de min op 22.048,70 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 2474,02 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,3 procent kwijt, op 6352,33 punten.

De Noord-Koreanen zeiden een raketaanval op het eiland Guam te overwegen, nadat president Donald Trump eerder had verkondigd dat het Aziatische land kan rekenen op "vuur en woede" als het niet inbindt met zijn bedreigingen aan het adres van de VS. Door alle oorlogsretoriek zat de goudprijs in de lift. Ook zochten beleggers hun heil in veilig geachte investeringen zoals Duitse staatsobligaties.

Meest opvallende verliezer aan het bedrijvenfront was Walt Disney, dat bijna 4 procent aan beurswaarde kwijtspeelde. Disney zei bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers dat het in de Verenigde Staten in 2019 stopt met het aanbieden van films op Netflix. In plaats daarvan gaat het bedrijf een eigen streamingdienst opzetten. Netflix werd door het nieuws ruim 1 procent lager gezet.

Andere ondernemingen die de boeken openden waren onder meer kantoortoeleverancier Office Depot, farmaceut Mylan en fastfoodketen Wendy's. De koers van de eerste bedrijf ging ruim een kwart omlaag. Mylan en Wendy's wisten beleggers wel te bekoren: ze wonnen respectievelijk zo'n 1 en bijna 4 procent.

Autoverhuurder Herzt, die goede voortgang meldde rond de reorganisatie bij het bedrijf, kreeg er 23 procent bij. Internetreisbedrijf Priceline verloor juist een kleine 7 procent, wegens tegenvallende verwachtingen. Toeristenreviewsite TripAdvisor kwam eveneens met voorzichtige prognoses en eindigde 2,5 procent in de min.

Ook Charter Communications wist de aandacht op zich gericht. De kabelreus won bijna 3 procent na geruchten dat het Franse telecomconcern Altice overweegt een bod te doen op het bedrijf.

De euro was 1,1759 dollar waard, tegen 1,1744 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 49,59 dollar. Brentolie steeg 1,1 procent in prijs tot 52,73 dollar per vat.