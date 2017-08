Europese beurzen sluiten in het rood vanwege onrust Noord-Korea

In Amsterdam ging Altice verder flink onderuit na geruchten dat het telecomconcern overweegt een bod te doen op de Amerikaanse kabelreus Charter Communications.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,8 procent lager op 528,21 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 803,19 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren tot 1,1 procent.

De Franse hoofdindex zakte 1,4 procent, waarbij mogelijk het nieuws meespeelde dat een man met opzet was ingereden op een groep militairen bij Parijs.

Noord-Korea

De oorlogsretoriek tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten werd wereldwijd gevoeld op de financiële markten. Ook op Wall Street gingen de beursgraadmeters omlaag.

Verder zat de goudprijs in de lift en zochten beleggers hun heil in veilig geachte investeringen zoals Duitse staatsobligaties, de Zwitserse frank en de Japanse yen.

Altice

Altice was met een min van 5,2 procent verreweg grootste daler in de AEX. Volgens bronnen van nieuwszender CNBC wordt achter de schermen gewerkt aan een bod op Charter, dat een marktwaarde heeft van 120 miljard dollar. Altice zelf en Charter wilden geen commentaar geven.

Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat met cijfers kwam, was eveneens een grote daler met een verlies van 3,2 procent. SBM Offshore won juist 2,5 procent en eindigde bovenaan in de hoofdindex. De maritiem oliedienstverlener is na de eerste jaarhelft iets positiever over 2017.

ABN Amro

ABN Amro zag de kwartaalwinst flink oplopen en noteerde 0,4 procent in de plus. Concurrent ING leverde echter 1,4 procent in. Ook elders in Europa moesten diverse bankaandelen het ontgelden. In Frankfurt zakte Deutsche Bank bijna 4 procent en in Parijs daalde BNP Paribas ruim 2 procent.

In de MidKap werd Corbion (-1,9 procent) afgestraft. De producent van voedingsingrediënten en bioplastic zag zijn winst in de eerste jaarhelft flink dalen. Kunstmestbedrijf OCI had het ook moeilijk bij de middelgrote fondsen met een koersverlies van 3,7 procent.

De euro was 1,1744 dollar waard, tegen 1,1742 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 49,18 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 52,28 dollar per vat.