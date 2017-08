Aegon en Arcadis in de schijnwerpers op Amsterdamse beurs

Tegenvallende export- en importcijfers uit China en Duitsland zorgden voor enige terughoudendheid in de markt. Op het Damrak waren Aegon en Arcadis in trek bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 531,84 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 811,27 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs bleven vrijwel onveranderd. Londen zakte 0,1 procent.

Aegon

In de AEX prijkte Aegon bovenaan met een plus van 1,9 procent. De verzekeraar, die donderdag resultaten zal bekendmaken, verkoopt financieel adviesgroep Unirobe Meeùs Groep aan Aon Groep Nederland voor 295 miljoen euro. Door de verkoop is het volgens analisten onwaarschijnlijk dat Aegon aandelen zal uitgeven om kapitaal op te halen.

Zwaargewicht Shell maakte met een winst van 0,8 procent ook deel uit van de kopgroep. Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat woensdag met cijfers komt, klom 0,5 procent. Telecom- en kabelbedrijf Altice was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 1,3 procent.

Arcadis

Arcadis was de sterkste stijger in de MidKap met een winst van 2,7 procent. Het advies- en ingenieursbureau gaat in de Amerikaanse staat Georgia de snelwegen verbeteren. De opdracht is tot 100 miljoen dollar waard.

Air France-KLM won 0,9 procent. De luchtvaartcombinatie vervoerde in juli in totaal 9,7 miljoen passagiers, een stijging van 5,4 procent.

PostNL

PostNL was opnieuw de grote verliezer bij de middelgrote bedrijven met een min van bijna 2 procent. De postbezorger leverde maandag al ruim 5 procent in na teleurstellende resultaten.

In Frankfurt deed Deutsche Post DHL goede zaken met een koerswinst van ruim 1 procent. De Duitse post- en pakketbezorger boekte fors meer winst en kende naar eigen zeggen het sterkste tweede kwartaal ooit.

Beleggers waren minder tevreden over de kwartaalcijfers van het Belgische postbedrijf Bpost, dat in Brussel ruim 3 procent inleverde. In Londen werd de Britse verzekeraar Standard Life 1,3 procent lager gezet na publicatie van de halfjaarcijfers.

De euro was 1,1808 dollar waard, tegen 1,1788 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 49,70 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 52,67 dollar per vat.