Beurzen in Azië laten gemengd beeld zien

Zowel de export als de import van de op een na grootste economie ter wereld steeg vorige maand minder sterk dan verwacht.

In Tokio sloot de toonaangevende Nikkei 0,3 procent lager op 19.996,01 punten. Het Japanse telecombedrijf Softbank daalde 0,9 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

Japan Steel Works was een positieve uitschieter met een koerssprong van 20 procent. Het staalconcern verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar.

Ook elders in de regio waren de staalbedrijven in trek. In India steeg Tata Steel 4 procent tot het hoogste niveau in zes jaar na sterke kwartaalresultaten.

De Japanse accumaker GS Yuasa deed eveneens goede zaken met een koerswinst van bijna 9 procent. Volgens zakenkrant Nikkei begint het bedrijf in 2020 met de massaproductie van een nieuwe accu die de afstand van elektrische auto's zal verdubbelen, terwijl de prijzen stabiel blijven.

De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,5 procent in de plus en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,6 procent lager. In Seoul zakte de Kospi 0,2 procent.