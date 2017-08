Dow Jones zet recordreeks voort

De leidende Dow eindigde 0,1 procent hoger op 22.118,42 punten. Het is overigens al de tiende achtereenvolgende handelsdag die door de index met winst is afgesloten. De brede S&P 500 dikte 0,2 procent aan, tot 2480,91 punten, en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij, op 6383,77 punten.

Grootse verliezer in de Dow was United Technologies, die 2,4 procent zakte. Er gaan geruchten dat dit industrieconcern fabrikant van vliegtuigonderdelen Rockwell Collins wil overnemen. Dat aandeel schoot door het nieuws juist bijna 7 procent omhoog. In het kielzog behoorde vliegtuigbouwer Boeing, met een plus van 1,1 procent, tot de sterkere stijgers onder de Dow-fondsen.

NxStage Medical was ook erg in trek. Beleggers zetten het aandeel ruim 28 procent hoger, omdat het Duitse Fresenius heeft aangegeven het medisch bedrijf voor 2 miljard dollar over te nemen.

Netflix

Netflix, dat zijn allereerste overname ooit aankondigde, ging 0,6 procent vooruit. De aanbieder van internettelevisie trekt de portemonnee voor uitgever van stripboeken Millarworld.

Er waren ook nog enkele bedrijven die een kijkje in de boeken gaven. Zo won vleeswerker Tyson Foods bijna 6 procent. Tyson verhoogde onder meer de verwachtingen voor het hele boekjaar.

Berkshire Hathaway van miljardair Warren Buffett ging daarentegen ruim 1 procent omlaag. Het investeringsbedrijf heeft zijn resultaat voor het derde kwartaal op rij zien wegzakken.

Tesla

Tesla speelde 0,5 procent aan beurswaarde kwijt. De fabrikant van elektrische auto's heeft aangegeven 1,5 miljard dollar te willen ophalen bij investeerders. Dat geld wil Tesla onder meer gebruiken om de productie van de nieuwe, betaalbaardere Model 3 op te voeren.

De euro was 1,1793 dollar waard, tegen 1,1788 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 49,29 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 52,21 dollar per vat.