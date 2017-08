'Boete voor Duits autokartel kan in de miljarden lopen'

Oettinger uitte zijn dreigement in een gesprek met de Duitse krant Bild. De vijf bedrijven worden ervan verdacht dat ze al sinds de jaren negentig afspraken met elkaar maken over onder meer het delen van kosten, strategieën en technologieën.

De eurocommissaris voor begrotingszaken zegt dat onderzocht moet worden of deze afspraken ten koste zijn gegaan van de consument of van toeleveranciers. Als dat zo is, zal Brussel er niet voor terugdeinzen om ook deze grote concerns aan te pakken, zegt hij.

"In het laatste decennium heeft de EU negen autokartels gestraft en boetes opgelegd van zo'n 10 miljard euro. In deze orde van grootte moet gedacht worden", zegt Oettinger in Bild.