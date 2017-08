Wall Street sluit met winst na positief Amerikaans banenrapport

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op een recordslot van 22.092,81 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent, tot 2476,83 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er eenzelfde percentage bij, op 6351,56 punten.

De Amerikaanse werkgelegenheid is in juli onverwacht sterk aangetrokken en ook het banencijfer van een maand eerder is door de overheid naar boven bijgesteld. De banengroei in de VS speelt een belangrijke rol bij het besluit van de Federal Reserve om al dan niet de rente verder te verhogen.

Bij de bedrijven was GoPro een grote winnaar, met een plus van dik 19 procent. De maker van de bekende vierkante actiecamera's heeft zijn verkopen stevig opgevoerd en leed in het tweede kwartaal een flink lager verlies dan een jaar eerder.

Het aandeel van Weight Watchers zat eveneens flink in de lift. Het dieetbedrijf won ruim een kwart aan beurswaarde, na beter dan verwachte resultaten.

Grote verliezers

Grote verliezers waren er ook. Zo ging tv- en filmbedrijf Viacom bijna 14 procent omlaag vanwege tegenvallende cijfers. Disney verloor daarnaast 1,3 procent in de Dow omdat het mogelijk een schadeclaim tegemoet kan zien vanwege het onrechtmatig gebruiken van klantgegevens bij een smartphonespelletje.

Kraft Heinz eindigde 0,2 procent hoger. Het grote levensmiddelenconcern wist afgelopen kwartaal te profiteren van kostenbesparingen, maar door negatieve wisselkoerseffecten stond de omzet wel onder druk.

Er was tevens aandacht voor het in New York genoteerde Nederlandse chipbedrijf NXP, dat 1,6 procent hoger sloot. De activistische investeerder Elliott is een campagne begonnen om de overnameprijs van NXP omhoog te krijgen. Het Amerikaanse Qualcomm (min 0,6 procent) kwam vorig jaar een overnamesom van 47 miljard dollar overeen. Maar volgens Elliott, die een belang van 6 procent in NXP meldde, is dat te weinig.

De euro was 1,1780 waard, tegen 1,1748 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg verder 1 procent tot 49,53 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder, op 52,37 dollar per vat.