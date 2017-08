AEX met winst het weekend in

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,7 procent hoger op 529,09 punten. De MidKap dikte 1,2 procent aan tot 807,82 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,4 procent.

De banengroei in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het besluit van de Federal Reserve om de rente verder te verhogen. Daarom vinden beleggers in Europa het ook erg interessant om te weten dat de werkgelegenheid aan de overzijde van de Atlantische Oceaan vorige maand onverwacht sterk toenam.

Na het nieuws ging de euro in waarde omlaag. Die werd verhandeld voor 1,1748 dollar, tegen 1,1882 dollar bij het Europese beursslot op donderdag.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam was Aalberts, met een plus van 4,3 procent. De industrieel toeleverancier kreeg een adviesverhoging door ING. Onderaan de lijst stond biotechnologiebedrijf Galapagos dat 0,9 procent verloor.

IMCD

Chemicaliëndistributeur IMCD, die een overname bekendmaakte, eindigde aan kop in de MidKap met een winst van 6,6 procent. WDP volgde met een plus van 2,9 procent. Het logistieke vastgoedfonds schroefde in zijn halfjaarbericht de verwachting voor dit jaar op.

Buiten Nederland was er onder meer aandacht voor Royal Bank of Schotland (RBS). Die kreeg er in Londen bijna 2 procent bij. De Britse bank, die nog altijd voor de meerderheid in handen is van de overheid, boekte meer winst dan verwacht in de eerste jaarhelft.

Pearson daalde juist 2 procent na publicatie van de resultaten. Het Britse uitgeefconcern liet daarbij weten nog eens 3000 banen te schrappen. In Zürich werd de stemming daarnaast gedrukt door tegenvallende cijfers van Swiss Re. De Zwitserse herverzekeraar verloor ruim 3 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg verder 0,9 procent tot 49,46 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder, op 52,40 dollar per vat.