Mooie dag voor Tesla op Wall Street

De Dow sloot licht hoger op 22.026,10 punten. Een dag eerder werd de mijlpaal van 22.000 punten voor het eerst door de graadmeter bereikt. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2472,16 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,4 procent omlaag naar 6340,34 punten.

Tesla sprong 6,5 procent omhoog. Het bedrijf wist zijn kwartaalomzet ruimschoots te verdubbelen, geholpen door de grotere vraag naar de sedan Model S en de SUV Model X. Het verlies van 336 miljoen dollar was volgens kenners ook minder dan waar rekening mee werd gehouden. Daarnaast meldde Tesla dat de nieuwe Tesla Model 3 enthousiast werd ontvangen.

Ook Yum! Brands, het moederbedrijf van KFC, Pizza Hut en Taco Bell, opende de boeken over de afgelopen periode. Beleggers waren echter niet onder de indruk van de cijfers en het aandeel daalde 2,4 procent. Cosmeticaproducent Avon Products meldde eveneens tegenvallende cijfers en dook bijna 11 procent in het rood.

De in New York genoteerde Israëlische farmaceut Teva kelderde 24 procent, vanwege een miljardenverlies, een nieuwe winstwaarschuwing en een verlaging van het dividend. Branchegenoot Allergan, maker van Botox, ging licht omhoog na publicatie van meevallende kwartaalresultaten.

Verzekeraar AIG won 0,2 procent na bekendmaking van resultaten. Olie- en gasconcern Chesapeake Energy daalde 2,6 procent, ondanks beter dan verwachte kwartaalprestaties.

Verder kwamen er gegevens over de Amerikaanse dienstensector. Die groeide volgens onderzoeksbureau ISM in juli minder sterk dan een maand eerder. De Amerikaanse fabrieksorders lieten in juli duidelijk herstel zien van de dip een maand daarvoor. De uitkeringsaanvragen in de VS gingen vorige week omlaag. Vrijdag wordt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid gepubliceerd.

De euro was 1,1878 dollar waard, tegen 1,1882 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 48,94 dollar. Brent werd 0,8 procent goedkoper op 51,93 dollar per vat.