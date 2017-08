Fugro hard omlaag op beurs Amsterdam

Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) deed het juist erg goed op het Damrak door positief ontvangen cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 525,57 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 798,07 punten. Parijs won 0,5 procent en Londen ging 0,9 procent vooruit. De beurs in Frankfurt kende een negatieve dag met een min van 0,2 procent.

In de MidKap zag Fugro 10,4 procent aan beurswaarde verdampen. De bodemonderzoeker blijft kampen met moeizame marktomstandigheden op de offshore olie- en gasmarkt en leed opnieuw verlies. Producent van voedingsingrediënten en bioplastic Corbion zakte 4 procent na een adviesverlaging door ING.

Aalberts

Grootste dalers in de AEX waren industrieel toeleverancier Aalberts en oliedienstverlener SBM Offshore met verliezen van 1,6 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal was koploper met een plus van 1,5 procent.

Bij de kleinere bedrijven steeg AMG 6,3 procent. De producent van specialistische metalen kende volgens analisten wederom een sterk kwartaal. Ajax zakte 1,6 procent. De beursgenoteerde Amsterdamse voetbalclub ontbreekt ook dit seizoen in de Champions League na een gelijkspel tegen OGC Nice.

Op de Londense beurs maakte Next een koerssprong van 9,7 procent. De Britse kledingverkoper wist in het afgelopen kwartaal weer omzetgroei te realiseren na de daling in het eerste kwartaal.

Siemens

In Frankfurt opende Siemens (min 3 procent) de boeken. Het Duitse industriële conglomeraat kondigde daarbij aan zijn gezondheidszorgtak, een concurrent van Philips, begin volgend jaar naar de beurs te brengen.

Verzekeraar AXA (min 0,5 procent) en de bank Crédit Agricole (plus 0,1 procent) kwamen in Parijs met cijfers. In Milaan klom UniCredit ruim 7 procent. De Italiaanse bank zag de winst in het tweede kwartaal, tegen de verwachtingen van analisten in, groeien.

De euro was 1,1882 dollar waard, tegen 1,1858 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 49,81 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 52,81 dollar per vat.