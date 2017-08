Nikkei sluit in de min

Ook liet de Chinese dienstensector in juli een iets minder sterke groei zien dan in juni.

In Tokio sloot de Nikkei 0,3 procent in de min op 20.029,26 punten. Chipmachinemaker Tokyo Electron daalde 2,4 procent en chiptester Advantest verloor 2,9 procent.

Apple-leveranciers Murata Manufacturing en TDK, die woensdag nog flink stegen dankzij de sterke resultaten van de Amerikaanse iPhone-maker, eindigden nagenoeg onveranderd.

ANA Holdings klom daarentegen ruim 5 procent. De grootste Japanse luchtvaartmaatschappij zag de operationele winst in het afgelopen kwartaal met 80 procent stijgen. ANA deed vooral goede zaken met zijn internationale vluchten.

De Kospi in Seoul daalde 1,7 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,3 procent lager.

De Hang Seng-index in Hongkong koerste tussentijds 0,1 procent in de min. De Britse bank Standard Chartered, die ook een notering heeft in Hongkong, kelderde bijna 7 procent na publicatie van zijn halfjaarcijfers.