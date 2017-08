Verzekeraar AXA boekt meer winst

De nettowinst klom naar 3,3 miljard euro, van 3,2 miljard euro in de eerste zes maanden van 2016.

Daarmee heeft AXA het aanzienlijk beter gedaan dan voorzien, want analisten hadden in doorsnee juist op een daling van de winst gerekend. De verzekeraar wist de opbrengsten daarnaast met 0,5 procent uit te breiden tot 54,3 miljard euro.

Bij AXA worden inmiddels voorbereidingen getroffen om een minderheidsbelang in de Amerikaanse activiteiten naar de beurs in New York te brengen. Die beursgang werd in mei dit jaar aangekondigd en gaat waarschijnlijk in de eerste helft van 2018 plaatsvinden.

De op een na grootste verzekeraar van Europa zet ook al een tijdje sterk in op groei in Azië. Op die manier probeert het concern lastige marktomstandigheden door de lage rente op het eigen continent te compenseren.