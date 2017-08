SPIE mag Nederlandse expert openbare verlichting overnemen

Na de overname blijft er volgens de toezichthouder voldoende concurrentie over, maakt de ACM woensdag bekend.

SPIE Nederland valt onder SPIE Group, de in Parijs genoteerde dienstverlener op het gebied van energie en communicatie. Vorige maand werd duidelijk dat het bedrijf Ziut wilde inlijven.

Ziut is in Nederland een van de grootste spelers op het gebied van openbare verlichting. Van de 3,6 miljoen lichtmasten in Nederland heeft Ziut er 1,3 miljoen in beheer.

Ziut was in 2016 goed voor een omzet van 114 miljoen euro. Bij de drie regiovestigingen in Nederland en op het hoofdkantoor in Arnhem werken in totaal ongeveer 440 medewerkers.

SPIE is goed voor een omzet van 5,3 miljard euro en telt 38.000 medewerkers. Het bedrijf is actief in 38 landen waaronder Nederland.

Volgens SPIE biedt de overname van Ziut vooral kansen op het gebied van slimme openbare verlichting.