Hogere inkomsten voor mediaconcern Time Warner

Time Warner is het moederbedrijf van filmstudio Warner Bros, televisiezender Turner (met kanalen als CNN en Cartoon Network) en betaalzender HBO.

De totale omzet ging met 5 procent omhoog tot 7,3 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Vooral Warner Bros deed het goed met een omzetgroei van 12 procent, geholpen door het bioscoopsucces van de film Wonder Woman. Die film heeft tot nu toe wereldwijd 800 miljoen opgehaald.

De nettowinst nam toe tot ruim 1 miljard dollar, van 952 miljoen dollar een jaar eerder. Telecomconcern AT&T is bezig met een overname van Time Warner ter waarde van 85 miljard dollar. Die overname moet nog dit jaar worden afgerond.

Eerder deze maand ging bij HBO het zevende seizoen van de immens populaire serie Game of Thrones in première. De eerste aflevering trok 26 miljoen kijkers, waarmee de nieuwe Game of Thrones de best bekeken première ooit op HBO is, aldus Time Warner.