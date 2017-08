ING drukt AEX-index

De AEX-index sloot uiteindelijk met een verlies van 0,4 procent op 525,30 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 801,92 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,6 procent.

Het aandeel ING verloor 1,3 procent, ondanks dat het bedrijf meer winst maakte en meer klanten aan zich wist te binden. Volgens sommige kenners lijkt de rek zo langzamerhand uit het aandeel.

Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste daler in de AEX met een verlies van ruim 3 procent. Verzekeraar NN Group, digitaal beveiliger Gemalto en olie- en gasreus Shell waren de koplopers in de hoofdindex in Amsterdam met winsten van 0,7 procent.

Vastgoedinvesteerder Vastned won in de MidKap 1 procent, na een goed ontvangen halfjaarbericht. Bodemonderzoeker Fugro sloot bij de middelgrote fondsen de rij met een verlies van 1,9 procent.

Takeaway

Bij de kleinere bedrijven raakte Takeaway uiteindelijk bijna 3 procent aan beurswaarde kwijt. De maaltijdbezorger zag het kwartaalverlies fors oplopen. Ook het aangepaste bedrijfsresultaat viel flink lager uit dan verwacht. Eerder op de dag viel het koersverlies van Takeaway nog hoger uit.

In Parijs werd de stemming iets gedrukt door de koersval van meer dan 4 procent van Société Générale. De Franse bank zag de winst in het tweede kwartaal flink dalen. De Duitse concurrent Commerzbank daalde 1,7 procent in Frankfurt, na zwakke kwartaalcijfers.

Hugo Boss

De resultaten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa vielen wel in de smaak bij beleggers en werden beloond met een koerswinst van 3,2 procent. Hugo Boss deed ook goede zaken en steeg 6,5 procent. Het Duitse modehuis wist de winst in het afgelopen kwartaal te vervijfvoudigen, vooral door een sterke vraag in Azië.

De euro was 1,1858 dollar waard, tegen 1,1798 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte bij de slotbel 0,5 procent meer op 49,41 dollar. Brentolie was 0,7 procent duurder op 52,16 dollar per vat.