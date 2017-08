Kwartaalcijfers stuwen beurzen Verre Oosten

Ook waren de Aziatische toeleveranciers van Apple in trek, na de robuuste kwartaalcijfers van de Amerikaanse iPhone-maker.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent hoger op 20.080,04 punten. Honda won 2,8 procent. De op twee na grootste automaker van Japan verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij een solide vraag in Azië. Sony zakte 0,9 procent, ondanks een recordwinst van het Japanse technologieconcern.

De Japanse Apple-toeleveranciers TDK, Taiyo Yude en Murata Manufacturing wonnen tussen de 2,8 procent en 4,9 procent na de verrassende sterke derdekwartaalcijfers van Apple.

Ook de Zuid-Koreaanse Apple-leverancier SK Hynix (plus 3,8 procent) en het Taiwanese Hon Hai (plus 1,7 procent) deden goede zaken.

Elders in het Verre Oosten werden ook overwegend winsten geboekt. De beurs in Shanghai klom 0,3 procent en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus. De Kospi in Seoul won 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,4 procent lager.