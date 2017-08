Dow eindigt opnieuw op recordniveau

Beleggers op Wall Street waren goedgemutst door diverse meevallende bedrijfsresultaten. Grote autobouwers waren door een sterke daling van de Amerikaanse autoverkopen alleen niet erg in trek.

De Dow sloot 0,3 procent boven het recordslot van maandag op 21.963,92 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omhoog naar 2476,35 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won eveneens 0,2 procent, op 6362,94 punten.

General Motors ging echter ruim 3 procent onderuit. Het moederbedrijf van onder meer Cadillac en Chevrolet bracht in juli op jaarbasis 15 procent minder wagens aan de man in de Verenigde Staten. Ook de verkoopcijfers van Ford, die dik 2 procent lager noteerde, waren alles behalve rooskleurig.

Farmaceut

De grote farmaceut Pfizer leverde verder 0,2 procent aan beurswaarde in. Het farmacieconcern zag zijn omzet afgelopen kwartaal licht teruglopen, maar de winst ging wel flink omhoog. Pfizer heeft tevens zijn verwachting voor de winst per aandeel in het hele jaar wat naar boven bijgesteld.

Thomson Reuters ging juist bijna 5 procent vooruit. De nieuws- en dataleverancier kwam met meevallende kwartaalcijfers en schroefde ook de winstprognose iets op.

Andere bedrijven die inzage in de boeken gaven waren onder meer telecombedrijf Sprint (plus 11 procent), sportkledingmaker Under Armour (min 9 procent) en printer- en kopieerapparatenfabrikant Xerox (plus 6 procent).

Snap

Socialmediabedrijf Snap was verder een opmerkelijke daler. De koers van bedrijf zakte dik 4 procent in verband met een besluit van de organisatie achter de S&P 500-index. Die weert voortaan stemrechtloze aandelen. Snap gaf eerder dit jaar nog veel van dergelijke stukken uit en wilde juist graag opgenomen worden in die beursindex.

De euro werd verhandeld voor 1,1800 dollar, tegen 1,1798 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Op de oliemarkt speelden weer wat zorgen over het overaanbod op de markt. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,9 procent in prijs tot 49,21 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 51,81 dollar per vat.