Positieve stemming op beurzen Verre Oosten

In Tokio sloot de Nikkei 0,3 procent hoger op 19.985,79 punten. Nitto Denko steeg 3,7 procent. De maker van industriële tape verhoogde de winstverwachting na sterke resultaten.

Ook luchtvaartmaatschappij Japan Airlines (plus 2,8 procent) schroefde zijn winstverwachting op. Volgens analisten van Daiwa Securities hebben tot nu toe al meer Japanse bedrijven hun verwachtingen verhoogd dan vorig jaar.

De beurs in Shanghai won 0,2 procent. Uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in juli sterker dan verwacht is toegenomen. Een vergelijkbare graadmeter van de Chinese overheid wees maandag nog op een iets minder sterke industriële activiteit in juli.

De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 0,7 procent en de Kospi in Seoul klom 0,8 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,7 procent hoger na het besluit van de Australische centrale bank om de rente onveranderd te laten op het laagterecord van 1,5 procent.