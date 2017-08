Moederbedrijf Eyewish en Pearle ziet omzet groeien

De omzet over de meetperiode kwam uit op 1,7 miljard euro. Dat betekende een stijging van 3,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De winst kwam uit op 124 miljoen euro.

Dat betekende een daling met 3 miljoen euro ten opzichte van de eerste helft van 2016. GrandVision maakte onder meer extra kosten voor de uitrol van zijn platforms in de Verenigde Staten. In de afgelopen twaalf maanden opende GrandVision wereldwijd meer dan vierhonderd nieuwe winkels.

In winkels die langer dan een jaar open zijn, steeg de omzet met gemiddeld 2,4 procent. De omzet in de belangrijkste markten (G4) lag met iets meer dan 1 miljard euro iets lager dan een jaar eerder. In Frankrijk wist GrandVision de omzet stabiel te houden, ondanks druk op de markt voor brillen door nieuwe subsidieregelingen die voor de markt als geheel negatief uitpakten.

Verder drukte de daling van het Britse pond het resultaat. GrandVision verwacht de overname van de 209 optiekwinkels van het Britse Tesco in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden. In de rest van Europa (Other Europe) steeg de omzet met bijna 7 procent tot 472 miljoen euro.

Overnames

De divisie Noord en Zuid-Amerika en Azië zag de omzet met 14 procent stijgen, mede geholpen door overnames in Uruguay en Mexico en de verdere uitbreiding van het winkelbestand. GrandVision verwacht voor het einde van het jaar nog eens 55 winkels in Mexico over te nemen.

Verder lukte het GrandVision om in zijn belangrijkste markten, waaronder Nederland, winstgevender te worden. Dit effect werd weer tenietgedaan door de prestaties in opkomende markten en de extra kosten die gemaakt werden op de Amerikaanse markt.

Voor het derde kwartaal voorziet GrandVision een verbetering van de omzet en het bedrijfsresultaat. Ook zullen winkels die langer dan een jaar open zijn het naar verwachting weer beter doen.