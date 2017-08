Dow sluit wederom op recordstand

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent boven de recordstand van vrijdag op 21.891,12 punten. De brede S&P 500 stond 0,1 procent lager op 2470,30 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 6348,13 punten.

De euro was 1,1846 dollar waard, tegen 1,1790 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Dat is bijna een cent meer dan bij het slot van de beurzen op vrijdag. De opmars van de euro ten opzichte van de dollar heeft volgens analisten onder meer te maken met het tanende perspectief voor de belastingplannen van Trump en met de beleidsplannen van de ECB en de Fed.

Technologiebedrijven stonden in New York opnieuw onder druk, al sloot de Nasdaq de maand juli als geheel af met winst. Een maand eerder was dat niet het geval en waren zorgen over de waardering van grote techfondsen aanleiding voor een flinke uitverkoop. Facebook, Amazon, Alphabet en Netflix leverden nu 1,3 tot 3,2 procent in.

Tesla

Maker van elektrische auto's Tesla daalde 3,5 procent. Vrijdag werd de eerste Tesla Model 3 gepresenteerd en maakte topman Elon Musk details bekend over de prijzen. Analisten van Barclays waren in een rapport kritisch over de verkoopprijzen. Woensdag nabeurs komt Tesla nog met kwartaalresultaten.

Biotechnologiebedrijf Dynavax maakte een flinke koerssprong. Beleggers beloonden de goedkeuring van toezichthouder FDA voor een middel van het bedrijf met een winst van ruim 71 procent.

Discovery Communications

Discovery Communications verloor ruim 8 procent na een overnamebericht. Het mediabedrijf neemt voor 11,9 miljard dollar zijn branchegenoot Scripps Networks Interactive (plus 0,6 procent) over. Kabelaar Charter Communications steeg 5,9 procent op overnameberichten. Naar verluidt is het Japanse telecomconcern Softbank van plan een direct bod te doen op Charter om het bedrijf vervolgens samen te voegen met zijn Amerikaanse mobiele dochter Sprint.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 50,25 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 52,65 dollar per vat.