AEX verspeelt winst winst in laatste uur handel

De meeste andere Europese beursgraadmeters sloten eveneens lager na de koersverliezen van voor het weekeinde. Beleggers deden het rustig aan op de laatste handelsdag van de positieve beursmaand juli.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie lager op 525,44 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 798,89 punten. De beurs in Londen steeg 0,1 procent. Parijs en Frankfurt koersten 0,4 tot 0,7 procent lager.

Telecombedrijf Altice was de grootste stijger onder de AEX-fondsen met een winst van 1,5 procent. ArcelorMittal steeg 0,8 procent nadat kredietbeoordelaar Fitch de outlook voor de kredietwaardigheid van het staalconcern verhoogde. Biotechbedrijf Galapagos was de grootste daler met een min van 2,5 procent.

Heineken

Bierbrouwer Heineken sloot na een wisselvallige sessie uiteindelijk 0,2 procent lager. Het concern verkocht in het eerste halfjaar meer bier en zag de winst stijgen. De solide resultaten en de goede prestaties van het aandeel in de afgelopen tijd leidden volgens analisten tot winstnemingen.

ASMI steeg 0,5 procent na een begin in het rood. Grootaandeelhouder Eminence Capital wil dat de chiptoeleverancier zijn gehele belang in het Aziatische ASM Pacific Technology verkoopt. Vorige week kreeg ASMI rake klappen na een zware koersval van het dochterbedrijf in Hongkong.

Intertrust

Bij de middelgrote fondsen prijkte trustkantoor Intertrust bovenaan met een plus van 2,6 procent. Roestvrijstaalbedrijf Aperam sloot de rij met een verlies van 1,5 procent.

In Londen won HSBC bijna 2 procent. De Britse bank zag de winst flink groeien. De grootste bank van Europa koopt daarnaast voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen in. Ook de Britse mijnbouwers waren in trek dankzij een positief industriecijfer uit China. Anglo American steeg 1,7 procent en BHP Billiton dikte 1 procent aan.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 49,36 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 52,37 dollar per vat.