Amsterdamse beurs sluit drukke week in minuer

Bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 was informatieleverancier Wolters Kluwer een van de weinige stijgers nadat het de boeken had geopenend.

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,9 procent lager op 525,53 punten. De MidKap daalde 1,4 procent tot 798,43 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,1 procent.

Wolters Kluwer wist zijn winst in de eerste jaarhelft met een derde te verhogen. Kenners spraken van indrukwekkende resultaten. Het aandeel sloot 0,1 procent hoger. Van alle AEX-fondsen sloten verder alleen olie- en gasconcern Shell en supermarktconcern Ahold Delaize in het groen.

Air France-KLM

Het aandeel van Air France-KLM sloot in de MidKap 4,1 procent lager. De luchtvaartmaatschappij presteerde afgelopen halfjaar beter dan verwacht. De aangekondigde samenwerkingsdeals zijn volgens analisten van ING echter geen goed nieuws voor beleggers. Air France-KLM neemt zelf een belang in Virgin Altantic, terwijl Delta en China Eastern elk een belang van 10 procent nemen in de luchtvaartcombinatie.

Flow Traders was de sterkste stijger in de MidKap met een winst van 4,7 procent. De teruggelopen winst per aandeel en het lagere bedrijfsresultaat kwamen volgens kenners niet als een verrassing.

Adidas

In Frankfurt maakte Adidas een koerssprong van 8,8 procent. De Duitse verkoper van sportartikelen kende een sterk tweede kwartaal en schroefde zijn verwachtingen flink op. De Franse autofabrikant Renault kelderde in Parijs ruim 5 procent na publicatie van de halfjaarcijfers.

Ook een groot aantal Europese banken kwam met cijfers. In Zürich zakte UBS 2,9 procent ondanks beter dan verwachte resultaten. Concurrent Credit Suisse, die ook meer winst boekte dan verwacht, klom 3,1 procent. In Parijs steeg BNP Paribas 0,2 procent en Barclays verloor in Londen 1,7 procent.

Sigarettenfabrikanten als Brittish American Tobacco en Imperial gingen onderuit nadat de Amerikaanse overheid bekendmaakte mogelijkheden te onderzoeken om nicotine in sigaretten te verminderen.

De euro was 1,1753 dollar waard, tegen 1,1664 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 49,67 dollar. Brentolie klom 1,8 procent in prijs tot 52,42 dollar per vat.