Techsector zet Japanse beurs in de min

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent lager op 19.959,84 punten. De technologiebedrijven Tokyo Electron en Advantest verloren respectievelijk 7,2 procent en 5 procent.

Toshiba kelderde bijna 16 procent. Het Japanse technologieconcern moet miljarden betalen voor niet afgemaakte kerncentrales in de Verenigde Staten.

Autofabrikant Nissan zakte meer dan 4 procent na tegenvallende kwartaalresultaten.

Hitachi Construction Machinery

De cijfers van de Japanse maker van bouwmachines Hitachi Construction Machinery vielen wel in goede aarde. Het aandeel steeg ruim 2 procent en bereikte het hoogste niveau in negen jaar.

​Beleggers verwerkten daarnaast een lager dan verwachte stijging van de winkelverkopen in juni. De Japanse inflatie kwam vorige maand conform verwachting uit op 0,4 procent.

Andere beurzen

Ook elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beursgraadmeters omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong koerste tussentijds 0,6 procent in de min en de Kospi in Seoul verloor 1,6 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 1,4 procent lager.