Intel rapporteert recordomzet en verdubbelt winst

Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van Intel (pdf) die donderdag werden gepubliceerd. De kwartaalwinst liep op van 1,3 miljard dollar vorig jaar tot 2,8 miljard dollar (2,4 miljard euro) in de afgelopen drie maanden. De winst is daarmee ruim verdubbeld.

De opbrengsten zijn onder meer te danken aan de groei op het gebied van datacenters. Daar kwam een omzet van 4,4 miljard dollar (3,77 miljard euro) uit, 9 procent meer dan een jaar eerder.

Intel overtrof met zijn kwartaalcijfers de verwachtingen van analisten. Het aandeel ging dan ook omhoog in de nabeurshandel in New York.

De sterke resultaten maken dat Intel positiever is geworden over de verwachtingen voor de rest van het jaar. Het bedrijf rekent op een jaaromzet van 61,3 miljard dollar (52,5 miljard euro). Dat is 1,3 miljard dollar meer dan eerder werd voorzien.