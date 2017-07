Kwart minder winst voor Airbus

De winst voor rente en belastingen en eenmalige posten daalde met 27 procent tot 859 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op een resultaat van 914 miljoen euro.

Airbus maakt vanaf 2019 nog maar acht A380's per jaar, waarmee de twijfels over de productie van het dubbeldekkertoestel verder zullen toenemen in de markt. Het productietempo was al teruggeschroefd van 28 per jaar in 2016 tot één per maand.

Het is tegelijk de vraag of Airbus de productie van de A320 kan opschroeven. Pratt & Whitney, de leverancier van de motoren voor het veelgevraagde toestel, zorgt voor vertragingen. Airbus-topman Tom Enders noemde tijdige leveringen van Pratt als essentieel voor het behalen van de doelstellingen.