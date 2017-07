Aandeel Nintendo sluit fors hoger, Nikkei licht in de plus

Beleggers verwerkten een stroom van bedrijfsresultaten, het besluit van de Amerikaanse centrale bank om het monetaire beleid ongewijzigd te laten en de nieuwe recordstanden op Wall Street.

In Tokio eindigde de Nikkei 0,2 procent hoger op 20.079,64 punten. Nintendo klom bijna 8 procent na goed ontvangen resultaten. Het Japanse computerspelletjesbedrijf boekte in het afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht dankzij de sterke verkopen van zijn nieuwste spelcomputer Switch.

Op de beurs in Singapore kelderde de geplaagde grondstoffenhandelaar Noble Group meer dan 31 procent. Het bedrijf waarschuwde voor een kwartaalverlies van 1,8 miljard dollar en kondigde een omvangrijke reorganisatie aan. Het aandeel is dit jaar al 75 procent in waarde gedaald.

De Kospi in Seoul won 0,4 procent. De Koreaanse technologiegigant Samsung zakte 0,3 procent, ondanks recordresultaten in het afgelopen kwartaal. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus.