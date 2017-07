Danone profiteert van overname WhiteWave Foods

's Werelds grootste yoghurtproducent zag de operationele winst met 16 procent stijgen tot ruim 1,7 miljard euro.

Het was Danone er alles aan gelegen de resultaten op te vijzelen na de magere resultaten van een jaar eerder. Het bedrijf rapporteerde destijds de zwakste omzetgroei in twintig jaar tijd.

Evengoed valt het voor Danone niet mee vaart te krijgen in de yoghurtverkopen in Europa. Onder meer een poging om de verkoop van Activia-producten aan te jagen, leverde niet op wat het bedrijf ervan had verwacht. Circa de helft van de inkomsten van Danone komen van Activia-verkopen.

Na de overname van WhiteWave in april dit jaar werd Danone positiever over de verwachtingen voor 2017. Het bedrijf hield vast aan de voorspelling dat de terugkerende winst in de dubbele cijfers zal uitkomen.