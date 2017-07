Japanse beurs gaat met winst de handelsdag uit

Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag wordt bekendgemaakt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,5 procent hoger de handel uit op 20.050,16 punten. Mitsubishi won 4,5 procent. De automaker boekte een operationele winst van 20,6 miljard yen (158 miljoen euro) in het afgelopen kwartaal. Analisten rekenden op een winst van 15,1 miljard yen.

De Japanse makers van bouwmachines Komatsu en Hitachi Construction Machinery wonnen respectievelijk 2,7 procent en 2,9 procent, na beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse branchegenoot Caterpillar.

Elders in Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,8 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong koerste tussentijds 0,2 procent in de plus en de beurs in Shanghai zakte 0,1 procent.

De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent. Hyundai Motor won 1,4 procent. De grootste autofabrikant van Zuid-Korea boekte in het afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht door een zwakkere Chinese vraag.

Ook voorziet het bedrijf moeilijke omstandigheden in de tweede helft van het jaar vanwege afnemende verkopen in de VS en de politieke onrust rond buurland Noord-Korea.