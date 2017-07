Refresco koopt bottelactiviteiten van Amerikaanse branchegenoot

Daarmee wordt het in Amsterdam genoteerde bedrijf op dat gebied in één klap marktleider in de VS en Europa.

Het Cott-onderdeel heeft naar eigen zeggen een klantenbestand van meer dan vijfhonderd toonaangevende retailers. Door de overname voegt Refresco negentien productielocaties in de VS, vier in Canada, één in Mexico en vijf in het Verenigd Koninkrijk toe aan zijn bestaande faciliteiten.

Volgens Refresco past de overname in de strategie van het bedrijf van kopen en groeien. De afgelopen jaren deed Refresco al een keur aan overnames. De transactie wordt naar verwachting nog dit jaar afgerond. De overname levert naar verwachting ook 47 miljoen euro aan besparingen op in de komende drie jaar.

Overnamestop

Refresco zegt dat in de komende twee jaar geen grote overnames zullen worden gedaan. De aandacht zal in de komende periode vooral uitgaan naar het inpassen van de activiteiten van het Cott-onderdeel in de bestaande bedrijfsvoering. Kleinere deals sluit Refresco niet uit.

De afgelopen periode staken meermaals berichten de kop op dat de Franse investeerder PAI Partners nog steeds zou azen op Refresco. Die overnamegeruchten hebben geen invloed gehad op de beslissing van Refresco om bijvoorbeeld groter te worden en daarmee moeilijker om over te nemen. De bottelactiviteiten van Cott stonden al enkele jaren op de verlanglijst van Refresco, zo werd in een toelichting gemeld. Er werd sinds oktober 2016 al met Cott gesproken.