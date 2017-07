Randstad blinkt uit op positieve Amsterdamse beurs

Op het Damrak openden naast Randstad ook AkzoNobel, Unibail-Rodamco, Intertrust en Wessanen de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent hoger op 523,09 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 806,19 punten door een koersval van bijna 12 procent van Intertrust. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 0,5 procent vooruit.

Randstad won ruim 3 procent in de AEX. De uitzender zag de omzet in de afgelopen maanden opnieuw fors stijgen. Volgens het bedrijf ligt de groei op eigen kracht op het hoogste niveau sinds 2011. Vooral in Zuid-Europa profiteerde het concern van het aantrekken van de economie.

Beleggers waren ook tevreden over de resultaten van Unibail-Rodamco (plus 1,6 procent). Het vastgoedbedrijf sleepte in het eerste halfjaar aanzienlijk meer huuropbrengsten binnen uit zijn winkelcentra en handhaafde zijn winstverwachting.

AkzoNobel behoorde met een min van 0,4 procent tot de schaarse dalers in de AEX. Volgens analisten vielen de resultaten van het verf- en chemieconcern over een breed front tegen. Digitaal beveiliger Gemalto, die maandag een winstalarm gaf, zette de daling voort en leverde 1,6 procent in.

In de MidKap bungelde Intertrust onderaan. De financiële dienstverlener verlaagde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf kampt onder meer met tegenvallende omzetgroei op de Nederlandse markt, hogere IT-investeringen en juridische claims. Het aandeel kelderde bijna 19 procent.

Refresco leverde 3,5 procent in. De frisdrankbottelaar neemt de bottelactiviteiten van zijn Amerikaanse branchegenoot Cott over voor 1,1 miljard euro. Om de overname mede te betalen wil het bedrijf 200 miljoen euro ophalen met de uitgifte van aandelen. Wessanen zakte ruim 3 procent. Volgens analisten van KBC Securities kende het natuurvoedingsbedrijf een zwak tweede kwartaal.

De euro was 1,1648 dollar waard, tegen 1,1640 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 46,62 dollar. De prijs van Brent steeg 0,6 procent tot 48,88 dollar per vat.