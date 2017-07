Europese beurskoersen zakken verder weg

Op het Damrak ging digitaal beveiliger Gemalto in de uitverkoop na een nieuw winstalarm, terwijl de resultaten van Philips werden beloond met een stevige koerswinst.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de min op 519,59 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 802,98 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren 0,3 tot 1 procent.

Gemalto

Gemalto was met afstand de grootste daler in de AEX en zag meer dan 15 procent aan beurswaarde verdampen. Het bedrijf waarschuwde voor tegenvallende ontwikkelingen bij de Payment-divisie en op de SIM-markt. In maart gaf Gemalto ook al een winstalarm. Natixis en SocGen verlaagden hun adviezen voor het aandeel.

Philips prijkte bovenaan met een plus van 2,7 procent. Het zorgtechnologiebedrijf boekte flink meer winst in het afgelopen kwartaal en handhaafde de verwachtingen. Ook gaat het concern voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

BinckBank

Bij de kleinere bedrijven leverde BinckBank 2,9 procent in. De onlinebroker zag het aantal transacties in de eerste jaarhelft afnemen, maar wist dat te compenseren met een hogere gemiddelde opbrengst per transactie. De nettowinst zakte 7 procent.

In Dublin raakte Ryanair ruim 2 procent kwijt. De Ierse prijsvechter boekte een hogere kwartaalwinst dan verwacht, maar waarschuwde voor toenemende concurrentie in de rest van het jaar. Het concern verwacht dat de ticketprijzen onder druk komen te staan door overcapaciteit. Concurrent easyJet verloor 2,7 procent.

Autokartel

De Duitse autobouwers Volkswagen, Daimler en BMW bleven onder druk staan en verloren rond 3 procent. De Europese Commissie gaat zich buigen over het vermeende autokartel in Duitsland.

De Duitse automakers kregen vrijdag al een tik nadat het weekblad Der Spiegel meldde dat ze jarenlang verboden prijsafspraken hebben gemaakt.

Telecom Italia

In Milaan won Telecom Italia ruim 2 procent. Het Italiaanse telecomconcern ziet waarschijnlijk voor de tweede keer in nog geen anderhalf jaar een topman opstappen.

De euro bleef onveranderd op 1,1652 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 45,84 dollar. Brentolie steeg ook 0,2 procent tot 48,16 dollar per vat.